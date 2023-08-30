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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» продолжают проведение работ по реконструкции освещения на центральных улицах Орловского района.
В рамках договора со Знаменским территориальным управлением было смонтировано 107 светильников и 3 210 м самонесущего изолированного провода, планируется смонтировать еще порядка 200 светильников и реконструировать соответствующую протяженность линий.
Всего согласно заключенным договорам оперативного-технического обслуживания с администрацией Орловского муниципального округа энергетики произвели установку 290 новых светодиодных осветительных приборов с высокой степенью отдачи, заменили 56 ламп и 450 м провода на самонесущий изолированный, установили 4 дополнительных железобетонных опоры. Новым светильникам требуется гораздо меньше электрической энергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети.
«В наше время требуется повышать эффективность освещения, его стабильность, экологическую безопасность, экономичность, надежность. Проведенные мероприятия увеличат освещение улиц и автомобильных дорог в темное время суток, в неблагоприятные погодные условия и в зимний сезон повысят безопасность городской среды», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Игорь Колубанов.
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