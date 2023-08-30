Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» продолжают проведение работ по реконструкции освещения на центральных улицах Орловского района.

В рамках договора со Знаменским территориальным управлением было смонтировано 107 светильников и 3 210 м самонесущего изолированного провода, планируется смонтировать еще порядка 200 светильников и реконструировать соответствующую протяженность линий.

Всего согласно заключенным договорам оперативного-технического обслуживания с администрацией Орловского муниципального округа энергетики произвели установку 290 новых светодиодных осветительных приборов с высокой степенью отдачи, заменили 56 ламп и 450 м провода на самонесущий изолированный, установили 4 дополнительных железобетонных опоры. Новым светильникам требуется гораздо меньше электрической энергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети.