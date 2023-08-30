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  • Приоритеты технологического развития российской электроэнергетики до 2050 года обсудили на экспертной сессии РЭА Минэнерго России

Приоритеты технологического развития российской электроэнергетики до 2050 года обсудили на экспертной сессии РЭА Минэнерго России

30 августа 2023, 16:00 376 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РЭА Минэнерго
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosenergo.gov.ru

Фото: rosenergo.gov.ru

Российское энергетическое агентство Минэнерго России провело экспертную сессию для обсуждения актуальных вопросов долгосрочного технологического развития отечественной электроэнергетики на период до 2035 года с перспективой до 2050 года.

Мероприятие прошло на площадке Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. В дискуссии приняли участие представители ведущих энергетических компаний страны: ПАО «РусГидро», ГК «Росатом», ПАО «Россети», ПАО «ИНТЕР РАО», а также Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ, Ассоциации «НП Совет рынка» и Института энергетических исследований РАН.

Состоялся конструктивный обмен мнениям о возможном образе будущего российской электроэнергетики с учетом устоявшихся и формирующихся трендов, уровня развития и доступности технологий, меняющейся структуры потребителей и их требований к энергообеспечению.

Большое внимание было уделено вопросам долгосрочного планирования развития электроэнергетики, типизации технических решений, формирования долгосрочного отраслевого заказа для промышленности, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, совершенствования законодательного регулирования.

«Обмен мнениями помогает обозначить приоритеты и те общие вопросы, в решении которых мы все заинтересованы. Основная задача – генерация и практическая реализация тех идей, которые позволят обеспечить устойчивое развитие как электроэнергетики, так и потребителей энергии, энергомашиностроителей. Это позволит быть более гибкими, адаптивными и проактивными в достижении общей цели – дальнейшего развития экономики России», – отметил модератор дискуссии, заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Алексей Конев.

Он пригласил участников экспертной сессии принять участие в работе Международного форума «Российская энергетическая неделя» и научно-практической конференции «Территория энергетического диалога», организаторами которой выступают РЭА Минэнерго России и Фонд «Росконгресс».

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Метки: РЭА МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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