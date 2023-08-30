Российское энергетическое агентство Минэнерго России провело экспертную сессию для обсуждения актуальных вопросов долгосрочного технологического развития отечественной электроэнергетики на период до 2035 года с перспективой до 2050 года.

Мероприятие прошло на площадке Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. В дискуссии приняли участие представители ведущих энергетических компаний страны: ПАО «РусГидро», ГК «Росатом», ПАО «Россети», ПАО «ИНТЕР РАО», а также Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ, Ассоциации «НП Совет рынка» и Института энергетических исследований РАН.

Состоялся конструктивный обмен мнениям о возможном образе будущего российской электроэнергетики с учетом устоявшихся и формирующихся трендов, уровня развития и доступности технологий, меняющейся структуры потребителей и их требований к энергообеспечению.

Большое внимание было уделено вопросам долгосрочного планирования развития электроэнергетики, типизации технических решений, формирования долгосрочного отраслевого заказа для промышленности, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, совершенствования законодательного регулирования.

«Обмен мнениями помогает обозначить приоритеты и те общие вопросы, в решении которых мы все заинтересованы. Основная задача – генерация и практическая реализация тех идей, которые позволят обеспечить устойчивое развитие как электроэнергетики, так и потребителей энергии, энергомашиностроителей. Это позволит быть более гибкими, адаптивными и проактивными в достижении общей цели – дальнейшего развития экономики России», – отметил модератор дискуссии, заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Алексей Конев.

Он пригласил участников экспертной сессии принять участие в работе Международного форума «Российская энергетическая неделя» и научно-практической конференции «Территория энергетического диалога», организаторами которой выступают РЭА Минэнерго России и Фонд «Росконгресс».