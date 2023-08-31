Ученые КНИТУ присоединятся к разработкам технологического центра «Газпромнефть – Промышленные инновации». Соглашение о партнерстве было подписано на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Главным направлением сотрудничества станет синтез химической продукции малых объемов. Это различные реактивы, растворители, ингибиторы и другие виды химических соединений, которые нужны при производстве бытовых товаров. Из-за низкой рентабельности такие компоненты практически не производятся на крупных химических предприятиях в России и требуют индивидуальной лабораторной работы.

В рамках соглашения о партнерстве КНИТУ присоединится к технологической платформе «Газпром нефти», которая объединяет мощности 9 научных и инжиниринговых центров. Платформа обеспечит единую экосистему для обмена данными и упростит формирование проектных команд.

- Мы видим большие перспективы сотрудничества с учеными Татарстана и в других направлениях, - отметил генеральный директор «Газпромнефть – Промышленные инновации» Михаил Никулин. - Например, это касается проведения исследований новых направлений нефтепереработки, а также совместной подготовки и трудоустройства молодых специалистов.

КНИТУ является признанным центром подготовки кадров и создания технологий для нефтегазохимического комплекса России. По словам ректора КНИТУ Юрия Казакова, сейчас в рамках сотрудничества Казанского технологического с «Газпромнефть-Промышленные инновации» уже реализуется ряд проектов в области фармасинтеза, в планах находятся проекты по малотоннажной химии.