Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Ученые КНИТУ присоединятся к разработкам технологического центра «Газпромнефть – Промышленные инновации». Соглашение о партнерстве было подписано на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.
Главным направлением сотрудничества станет синтез химической продукции малых объемов. Это различные реактивы, растворители, ингибиторы и другие виды химических соединений, которые нужны при производстве бытовых товаров. Из-за низкой рентабельности такие компоненты практически не производятся на крупных химических предприятиях в России и требуют индивидуальной лабораторной работы.
В рамках соглашения о партнерстве КНИТУ присоединится к технологической платформе «Газпром нефти», которая объединяет мощности 9 научных и инжиниринговых центров. Платформа обеспечит единую экосистему для обмена данными и упростит формирование проектных команд.
- Мы видим большие перспективы сотрудничества с учеными Татарстана и в других направлениях, - отметил генеральный директор «Газпромнефть – Промышленные инновации» Михаил Никулин. - Например, это касается проведения исследований новых направлений нефтепереработки, а также совместной подготовки и трудоустройства молодых специалистов.
КНИТУ является признанным центром подготовки кадров и создания технологий для нефтегазохимического комплекса России. По словам ректора КНИТУ Юрия Казакова, сейчас в рамках сотрудничества Казанского технологического с «Газпромнефть-Промышленные инновации» уже реализуется ряд проектов в области фармасинтеза, в планах находятся проекты по малотоннажной химии.
«Многие направления наших научных и технологических разработок близки либо пересекаются и, я уверен, при более тесном взаимодействии мы сможем взаимно усилить друг друга», - подчеркнул Юрий Михайлович.
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