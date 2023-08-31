Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» обеспечили электроснабжение трех объектов сотовой связи в Азовском районе Ростовской области. Суммарная предоставленная мощность составила 37,5 кВт.

К электросетевой инфраструктуре компании подключены энергопринимающие устройства в селе Отрадовка, хуторе Гусарева Балка, станице Елизаветинская. В этих населенных пунктах проживают порядка 1,5 тысяч человек. Местные жители получили стабильный доступ в интернет и теперь могут перейти на мобильную голосовую связь стандарта 4G/LTE. Для подключения в скором времени еще одного объекта в поселке Новополтавский уже построен участок воздушной линии электропередачи.

Ростовская область принимает участие в программе устранения цифрового неравенства в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». Она направлена на обеспечение качественной сотовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в населенных пунктах, в которых проживает от 100 до 500 человек.