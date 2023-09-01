Экспертный совет особой экономической зоны "Кулибин" в Нижегородской области рассмотрел и одобрил проекты пяти потенциальных резидентов, которые планируют запустить производства, в том числе, полиэтиленовых труб, твердосплавных стержней, а также производственно-складской комплекс по обработке металла, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Проекты, которые мы сегодня рассмотрели и утвердили, важны для развития экономики региона. И агрохимия, и металлоконструкции, трубы, инструмент - это продукция, которую могут использовать в работе другие компании. То есть наличие таких производств стимулирует инвесторов вкладывать в новые проекты, которые станут участниками новой цепочки кооперации", - приводятся в сообщении слова замгубернатора региона Андрея Саносяна.

Сейчас в ОЭЗ "Кулибин" - 17 проектов, но в ближайшее время их станет больше, отметил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

"Как мы рассказали министру экономического развития России Максиму Решетникову, еще 14 проектов находится в процессе подготовки документов для рассмотрения их заявок на резидентство", - цитирует Ищенко пресс-служба.

Проекты в ОЭЗ

По итогам заседания определили, что новыми резидентами ОЭЗ "Кулибин" станут компании "Агро-Пест", "Комплексный завод специализированной продукции", НПО "Красный Октябрь", "Первый завод". Проект ТПК "Евросталь" рассматривался повторно из-за изменений параметров и увеличения объема инвестиций.

Так, компания "Агро-Пест" наладит на территории ОЭЗ производство инсектицидов, агрохимикатов, а также родентицидных приманок, средств против прорастания и регуляторов роста растений, дезинфицирующих средств и других агрохимических продуктов для защиты сельскохозяйственных культур. Комплексный завод специализированной продукции будет вести производство полиэтиленовых труб для газо- и водоснабжения, а также фитингов для полиэтиленовых труб, а проект НПО "Красный Октябрь" предусматривает производство твердосплавных стержней и последующего изготовления осевого твердосплавного инструмента.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что расширение территории ОЭЗ в 10 раз стало важным этапом развития не только особой экономической зоны, но и всего региона. "Еще несколько лет назад таких возможностей просто не было. Мы кардинально перестроили систему работы с инвесторами, вошли в топ-3 инвестиционного рейтинга регионов России. ОЭЗ и ТОР стали важным элементом в комплексе мер поддержки инвесторов. Мы видим огромный интерес бизнеса к таким проектам. Очень рад, что все больше компаний принимают решение работать на этой площадке", - приводятся слова Никитина.

О "Кулибине"

Особую экономическую зону промышленно-производственного типа создали в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сейчас ее площадь составляет 724 га. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20 до 2% в первые пять лет, до 5% - в следующие пять лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.