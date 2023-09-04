Специалисты «Мособлэнерго» в текущем году проведут работы по повышению надежности электроснабжения потребителей д. Жуково г. о. Домодедово. На подстанции КТП-804 запланирована замена трансформатора 160 кВА, у которого истекает срок эксплуатации, на трансформатор аналогичной мощности. Подстанция обеспечивает электроэнергией частные домовладения и систему уличного освещения деревни.

Мероприятия на объекте будут выполняться по программе капитального ремонта. Также по ней до конца 2023 года в г. о. Домодедово запланировано проведение ряда работ. Среди них замена провода и расчистка от древесно-кустарниковой растительности на участке воздушной линии 0,4 кВ протяженностью 297 м в г. Домодедово на ул. Тополиной, ремонт строительной части трансформаторной подстанции ТП-425 на 3-м Южном переулке мкр. Центральный, капремонт воздушной линии протяженностью более 1 км в с. Тишково. Выполнение всех этих работ позволит улучшить качество электроснабжения нескольких сотен жителей частных домов.

Всего с начала 2023 года в г. о. Домодедово по программе капитального ремонта «Мособлэнерго» отремонтировало 2,6 км воздушных/кабельных линий электропередачи, в том числе и кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1509 до вводно-распределительного устройства городской поликлиники на ул. Пирогова.

Помимо работ на линиях выполнялись ремонты строительных частей зданий 7 подстанций. В электроустановках, расположенных на ул. Больничной, Лунной, Школьной, Новой Корнеева, 25 лет Октября и на Каширском шоссе были отремонтированы кровли, отмостки фасадов и заменены металлоконструкции. На текущий момент работы по капитальному ремонту выполнены в г. о. Домодедово на 90%.