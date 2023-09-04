Инвестиции в первую очередь нового кремниевого завода под Томском составят около 350 млн рублей, однако в дальнейшем для развития предприятия компания "ЭНГРА" готова вкладывать до 1,7 млрд рублей. Выпуск диоксида кремния планируется начать до 2027 года, сообщил гендиректор компании Алексей Ковиненко на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области.

"Мы используем здесь (в Томске - прим. ТАСС) научно-технических потенциал, мы готовы вносить инвестиции в размере до 350 млн рублей, хотя с учетом прироста объема, который нам Минпромторг дает по всем отраслям, в принципе объем инвестиций может достигать до 1,7 млрд рублей, если говорить полностью про все очереди строительства завода", - сказал Ковиненко.

Он добавил, что запустить производство планируется в конце 2026 года. Также компания отдельно хочет открыть на базе производства инженерный центр и центр для молодых химиков, где у персонала и студентов старших курсов будет возможность получить служебное жилье и дополнительные медстраховки. По его словам, завод позволит создать около 200 рабочих мест.

"Мы понимаем, что перечень продуктов, которые мы можем запускать на территории Томской области, если говорить только о диоксиде кремния, это пять-шесть видов. Объем производства только у шинников (производителей шин - прим. ТАСС) - до 20 тыс. тонн. <…> Мы не осилим сразу 20 тыс. тонн, но мы понимаем, что на промышленной установке, которую мы планируем ставить здесь, - это приблизительно 5-10 тыс. тонн по году, из которых 30% - для стоматологии, 70% - шинная промышленность", - сказал Ковиненко.

Соглашение о строительстве кремниевого завода в Томской области на территории промышленного кластера "Цветные и редкоземельные металлы" было заключено на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

С 2026 года на территории промышленного кластера "Цветные и редкоземельные металлы" в Томской области планируется производить диоксид кремния и жидкое стекло. Также томские власти ищут инвесторов, которые будут использовать сырье Туганского месторождения. С его ресурсной базой возможно начать производство газобетона, силикатного кирпича, тротуарной плитки, изделий из искусственного камня и стекла. Кластер будет создан на базе ГОК "Ильменит", который был запущен в 2002 году для разработки ильменит-цирконового месторождения в 35 км от Томска, крупнейшего в России по запасам кварцевых песков.