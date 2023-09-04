Будет проложено более двух километров кабельных линий, их максимальная присоединенная мощность составит почти девять тысяч киловатт.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подключению к электросетям нового электродепо «Бирюлевское». Оно будет обслуживать поезда нескольких радиальных линий и Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по электроснабжению нового электродепо “Бирюлевское”, которое строится для обслуживания БКЛ и радиальных линий. В рамках проекта проложим более двух километров кабельных линий напряжением 20 киловольт, максимальная присоединенная мощность составит почти девять тысяч киловатт», — рассказал Петр Бирюков.

Вопросам организации надежного энергоснабжения подобных объектов в Москве уделяется особое внимание. Профильные службы постоянно контролируют бесперебойную подачу электроэнергии в столичные учреждения. За первое полугодие 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 важных объектов, в том числе 583 объекта транспортной инфраструктуры.