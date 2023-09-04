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Начались работы по подключению к электросетям нового электродепо "Бирюлевское"

4 сентября 2023, 16:15 389 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Официальный сайт Мэра Москвы
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Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Будет проложено более двух километров кабельных линий, их максимальная присоединенная мощность составит почти девять тысяч киловатт.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подключению к электросетям нового электродепо «Бирюлевское». Оно будет обслуживать поезда нескольких радиальных линий и Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по электроснабжению нового электродепо “Бирюлевское”, которое строится для обслуживания БКЛ и радиальных линий. В рамках проекта проложим более двух километров кабельных линий напряжением 20 киловольт, максимальная присоединенная мощность составит почти девять тысяч киловатт», — рассказал Петр Бирюков.

Вопросам организации надежного энергоснабжения подобных объектов в Москве уделяется особое внимание. Профильные службы постоянно контролируют бесперебойную подачу электроэнергии в столичные учреждения. За первое полугодие 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 важных объектов, в том числе 583 объекта транспортной инфраструктуры.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

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