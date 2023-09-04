В Магнитогорске построят жилой комплекс за 1,15 миллиарда

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 1,15 млрд рублей строительство жилого комплекса в Магнитогорске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Магавтоцентр» (входит в группу компаний «Трест Магнитострой»).



Жилой комплекс рассчитан на 446 квартир общей площадью 35 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрен паркинг на 330 машиномест, спортивная и детская игровая зона с лабиринтом и тренажерами. Сдать новостройку планируется во II квартале 2025 года.

«Банк в Челябинской области финансирует 13 проектов на сумму 23,2 млрд рублей, благодаря этому жилищные условия смогут улучшить 6700 семей. С группой «Трест Магнитострой» у нас выстроено эффективное взаимодействие: заключено шесть договоров, а совокупный лимит сделок превысил 5 млрд рублей», – прокомментировал управляющий директор Уральского регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Олег Филиппов.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Челябинской области возводится около 1,08 млн кв. метров жилья, из них 100% – с использованием счетов эскроу.