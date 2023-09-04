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В архангельской деревне Горка Муравьевская станет на 320 учебных мест больше

4 сентября 2023, 17:30 367 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
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Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство школы на 320 мест в деревне Горка Муравьевская Архангельской области. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Горка Муравьевская находится в Вельском районе Архангельской области на берегу реки Вага. Сейчас в деревне работает одно общеобразовательное учреждение. Однако в рамках национального проекта «Образование» стало возможным появление новой школы на 320 мест.

Проектом, одобренным региональной экспертизой, предусмотрено строительство трехэтажного здания общей площадью почти 10,5 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят кабинеты для учащихся средних и старших классов, спортивный зал, гардероб, столовую и рекреации. Также школу оснастят необходимым современным оборудованием и инвентарем.*

Застройщик – ООО «Арктическая строительная компания». Проектировщик – ООО «Альянс-Проект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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