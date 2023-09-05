В рамках программы технического обслуживания и ремонтов компания «Россети Кубань» отремонтировала с начала 2023 года более 3 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения в Краснодарском крае, Республике Адыгея федеральной территории «Сириус». Комплекс технических мероприятий направлен на подготовку энергообъектов к осенне-зимнему периоду.

В частности, капитально отремонтированы линии электропередачи 35-110 кВ общей протяженностью около 650 км. На линейных объектах заменены порядка 34 тыс. изоляторов, 75 дефектные опор, а также свыше 40 км провода. Проведены замена и ремонт 47 км грозозащитного троса. На высоковольтных линиях электропередачи установлено более 1,7 тыс. птицезащитных устройств, что позволит сохранить популяцию птиц и предотвратить нарушения электроснабжения из-за пернатых, выбирающих опоры ЛЭП для отдыха и гнездования.

В рамках ремонта распределительной сети энергетики капитально отремонтировали около 2,4 тыс. км воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ. Специалисты одновременно проводят мероприятия по замене ответвлений вводов к домовладениям потребителей с применением экономичного и безопасного самонесущего изолированного провода, который обладает увеличенной пропускной способностью и высокой износостойкостью.

Для предупреждения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды энергетики расчистили на Кубани и в Адыгее 560 га охранных зон ЛЭП 35 кВ и выше.