Энергетиками проводятся мероприятия, направленные на технологическое присоединение к электрическим сетям этого нового объекта генерации на территории Казанского энергорайона.

Лушниковская ПГУ (названа в честь Владимира Лушникова - первого директора Казанского завода органического синтеза (сейчас ПАО «Казаньоргсинтез») предназначена для выработки электрической энергии, обеспечения электроснабжения объектов основного промышленного производства этого предприятия. Максимальная мощность нового объекта должна составить - 311,4 МВт и планируется, что реализация проекта существенно сократит затраты на покупную электрическую энергию: эффект будет достигнут за счет использования в качестве топлива для установки синтетического газа - побочного продукта производства.

Тем не менее возрастают риски к существующей на этой территории электросетевой инфраструктуре.

В проекте присоединения парогазовой установки к электрическим сетям задействованы два филиала АО «Сетевая компания» - Казанские и Приволжские электрические сети. Новые энергосвязи будут выстроены между несколькими значительными энергообъектами Казанской зоны – подстанциями «Киндери», «Магистральная», «Центральная», «Волна», а также ТЭЦ-3.

В рамках проекта проведено строительство новых участков воздушных линий вблизи ПС 500 кВ Киндери - ВЛ 220 кВ Киндери – Магистральная и ВЛ 220 кВ Киндери – Центральная.

Запланирован и осуществлен частичный перевод существующих линий в кабельное исполнение с образованием КВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3 – Магистральная. Обновление произведено и на самой подстанции, где для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования, установлены устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики. Среди мероприятий - организация канала волоконно-оптовой линии связи от ПС 220 кВ Магистральная до Казанской ТЭЦ-3.

В зоне ответственности Привол­­жских электрических сетей проводится реконструкция на подстанции «Волна» (ПС 110 кВ Волна). В высоковольтном открытом распределительном устройстве (ОРУ 110 кВ) для увеличения пропускной способности транзита электроэнергии произведена замена высокочастотных заградителей, разъединителей и встроенных в выключатели трансформаторов тока. Новые элементы способны работать с большей токовой нагрузкой и, соответственно, пропускать больше мощности.

Таким образом несмотря на появление нового источника генерации связанная с ним электросетевая инфраструктура в Казанском энергорайоне готова к приему дополнительной мощности, перегрузка оборудования исключена.