Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Японские химики разработали основу для органометаллического катализатора на базе кобальта, способную запасать в себе рекордно высокое число электронов по сравнению с уже существующими аналогами. Создание этого материала позволит повысить эффективность кобальтовых катализаторов, сообщила пресс-служба Окинавского института науки и технологий (OIST). Статья с описанием исследования вышла во вторник в журнале Nature Communications.
"Органометаллические катализаторы на базе кобальта крайне редко содержат больше 18 электронов, так как из-за этого химические связи внутри них начинают удлиняться и менять структуру. Мы смогли добавить два электрона к уже созданному нами катализатору на базе 19 электронов. Большинство коллег считало, что это невозможно, однако созданное нами соединение является стабильным и в жидкой, и в твердой форме", - заявил научный сотрудник OIST Сатоси Такебаяси, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как объясняют исследователи, для повышения активности кобальта в катализаторах его атомы "упаковывают" в специальные органические структуры, которые химики называют кобальтоценами. Они представляют собой наборы из ароматических органических молекул, между которыми спрятан ион кобальта. Электроны этих молекул играют важную часть в ускорении химических реакций под действием кобальта, что заставляет ученых максимизировать их число.
Такебаяси и его коллеги смогли увеличить число этих частиц в молекулах кобальтоценов до рекордной отметки в 21 электрон в ходе опытов с созданной ими органической "упаковкой" для кобальта, похожей по форме на своеобразные клещи. Она состоит из трех соединенных друг с другом кольцеобразных молекул ароматических углеводородов, одна из которых содержит в себе атом азота.
Ученым удалось подобрать такую структуру этих миниатюрных "клещей", при которой с ионом кобальта могут взаимодействовать более двух десятков носителей заряда и при этом окружающая его оболочка сохраняет стабильность в очень широком диапазоне условий. Как показали последующие опыты, новый кобальтоцен стабилен и в жидкой, и в твердой среде на протяжении длительного времени. Это делает его перспективной основой для создания нового поколения кобальтовых катализаторов, подытожили ученые.
Кобальт представляет собой достаточно редкий на Земле металл, который активно используется при изготовлении различных сплавов и при легировании стали, а также для создания различных катализаторов и реагентов, применяемых при изготовлении литий-ионных аккумуляторов, а также в производстве полимеров и в других областях науки и промышленности.
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