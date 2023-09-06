Российской энергетике на пути укрепления своей импортонезависимости необходимо выйти на новый технологический уровень – не просто стимулировать развитие отечественной компонентной базы и оборудования, но и ставить задачи кооперации с производителями из дружественных стран, развивать экспортно ориентированные производства – заявил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин в ходе Делового завтрака «Отрасль в эпоху перемен: состояние, вызовы и тенденции развития», организованного в рамках Международного форума «Электрические сети».

Как отметил глава Агентства, отечественный топливно-энергетический комплекс активно идет по пути технологического суверенитета и импортозамещения, где важной составляющей является совершенствование системы управления научно-технологическим развитием.

«На сегодняшний день на уровне государства перезапускается система научно-технологического развития всех отраслей промышленности. Принята Концепция научно-технологического развития Российской Федерации, при каждом министерстве созданы отраслевые центры компетенций, которые обеспечивают весь процесс», – отметил Алексей Кулапин.

В Минэнерго России в качестве такого центра компетенций по научно-технологическому развитию в ТЭК выступает РЭА Минэнерго России. Агентство более 50 лет занимается вопросами сбора, обработки и распространения информации о научно-технологическом развитии, обладает широкой региональной филиальной сетью. Информационные ресурсы и базы данных учреждения на сегодняшний день содержат более миллиона записей об уникальных научно-технических разработках.

«Мы ведем мониторинг реализации прогноза научно-технологического развития ТЭК и программ инновационного развития, даем экспертные заключения на проекты, участвуем в разработке стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Сейчас завершается работа над уникальным информационным продуктом: впервые в своей истории эксперты Агентства разработали сценарии развития мировой энергетики, которые показывают, что на сегодняшний день заявления мирового сообщества относительно необходимости ускорения энергоперехода преждевременны, поскольку скорость перехода должна определяться скоростью развития технологий», – добавил Алексей Кулапин.

Также в рамках мероприятия глава РЭА Минэнерго России посетил выставочную экспозицию Форума, где были представлены разработки отечественных компаний электросетевого комплекса.