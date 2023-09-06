Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» завершили капитальный ремонт 20 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, обеспечивающих электроснабжение деревень Клемёново, Соколово, Горшково, Большое Гридино, Двойни, Аксёновская, Бережки, части г. Егорьевск и еще десяти населенных пунктов Егорьевского городского округа. Результатом этих работ станет повышение надежности электроснабжения порядка 4000 жителей.

В рамках работ по обновлению распределительных сетей г.о. Егорьевск на воздушных линиях (ВЛ) 6-10 кВ, обеспечивающих электроснабжение деревень Дмитровка, Полбино, Юрьево, Анохино, Гулынки, Крехтино, также произведена замена более 5,5 км «голого» провода на более надежный и устойчивый к повреждениям самонесущий изолированный провод (СИП) и 95 отслуживших свой срок опор – на новые, железобетонные. А наиболее масштабные работы по реконструкции электросетей прошли в д. Рахманово, где специалисты Восточных электрических сетей (ВЭС) заменили 36 опор и 6 км провода на ВЛ 10 кВ. В итоге у 170 потребителей, проживающих в этой деревне и еще пяти соседних населенных пунктах, окруженных лесами, повышены надежность и качество электроснабжения.

Одним из важных направлений работы в преддверии осенне-зимнего периода (ОЗП) 2023-2024 гг. является расчистка просек вдоль воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности, так как нередко причиной нарушения электроснабжения потребителей становится падение деревьев на провода, особенно в непогоду. Исходя из этого энергетики компании до окончания ремонтной программы в целом расчистят 68,46 га просек. Кроме того, до наступления ОЗП специалисты компании модернизируют еще порядка 12,5 км провода, 84 опоры и обновят электрооборудование 6 трансформаторных подстанций. Всего по итогам ремонтной программы текущего года качество и надежность электроснабжения будут повышены у жителей 35 населенных пунктов г.о. Егорьевск.