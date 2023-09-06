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"Россети" модернизировали ключевую магистраль в Республике Северная Осетия – Алания

6 сентября 2023, 13:45 449 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил реконструкцию ЛЭП 330 кВ «Моздок - Владикавказ – 500» протяженностью 85 км в Республике Северная Осетия – Алания. В результате установлено 63 шт. ограничителей перенапряжения (ОПН). Проект позволил повысить надежность электроснабжения потребителей регионов с общим населением почти 680 тыс. человек.

Ограничители перенапряжения предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений. С учетом того, что для Северного Кавказа характерен продолжительный грозовой период – около восьми месяцев в году – установка такого оборудования способствует стабильности энергосистемы.

Новые устройства отечественного производства. Они компактны, надежны и удобны в эксплуатации, адаптированы к различным климатическим условиям, устойчивы к атмосферным загрязнениям и способны выдерживать большие значения перенапряжения. Установленные ограничители обеспечивают стабильную работу воздушной линии, так как в отличие от грозотроса не могут провисать и обрываться при обильном налипании снега и льда. Срок эксплуатации ОПН до 30 лет.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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