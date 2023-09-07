Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего визита представителей руководства Филиала Системного оператора Смоленское РДУ на один из крупнейших металлургических заводов в центральном регионе России ООО «НЛМК-Калуга».

В рабочем совещании приняли участие руководители Филиала Системного оператора Смоленское РДУ: заместитель главного диспетчера по режимам Андрей Крутенёв, начальник отдела перспективного развития и технологических присоединений Службы электрических режимов Татьяна Радеева, заместитель начальника Службы электрических режимов Константин Булыгин. ООО «НЛМК-Калуга» представляли технический директор Алексей Коломников и главный электрик Александр Калинин.

Актуальной задачей для металлургов является реализация третьей очереди производства комбината, которая предусматривает увеличение разрешённой потребляемой мощности с 222 до 392 мегаватт. Учитывать планы расширения производств крупных потребителей, предвидеть увеличение спроса на электроэнергию – одна из важнейших задач Системного оператора в процессе планирования перспективного развития электроэнергетики. С 2023 года к АО «СО ЕЭС» перешла ответственность за разработку планов по развитию и ЕЭС России, и электроэнергетики регионов.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения надежной работы энергосистемы Калужской области. Константин Булыгин – заместитель начальника Службы электрических режимов Смоленского РДУ доложил об особенностях работы Единой энергосистемы России в прошедший период высоких температур наружного воздуха и вынужденную необходимость применения различных схемно-режимных мероприятий, оказывающих существенное влияние на технологические процессы металлургов в таких условиях.

Представители компаний отметили плодотворность и необходимость дальнейшего взаимодействия по своевременному взаимному информированию об изменении влияющих факторов как на технологический процесс работы завода, так и на параметры электроэнергетического режима энергосистемы.

В рамках рабочей встречи для представителей Системного оператора на предприятии была организована ознакомительная экскурсия. Начальник электротехнического цеха ООО «НЛМК-Калуга» Павел Козин подробно рассказал о полном цикле производства. Начинается процесс с подготовки лома черного металла, затем следует его загрузка в сталеплавильную печь в электросталеплавильном цехе, где под воздействием токов короткого замыкания происходит плавка металла, с последующим многоэтапным очищением и добавлением необходимых легирующих компонентов для получения качественной стали. На каждом этапе сталеварами снимается проба – брак в производстве не допустим, в контроле качества им помогает лаборатория, анализирующая снятые пробы. Из электросталеплавильного цеха стальные заготовки попадают в прокатный цех, где приобретают необходимую форму продукции (арматура, уголок, швеллер), которая поступает на рынки сбыта. Ежегодно ООО «НЛМК-Калуга» производит 1,5 млн тонн стали и 900 тонн проката. При этом главным достоянием ведущего предприятия отрасли является его экологичность. Предприятие получило множество наград за экологически чистый выпуск продукции.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской и Калужской областей» (Смоленское РДУ) осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Смоленской, Брянской и Калужской областей. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал создан в 2003 году. Территория операционной зоны расположена на площади 114,5 тыс. кв. км с населением 3,1 млн чел. В операционную зону Смоленского РДУ, по состоянию на 01.01.2023, входят объекты генерации общей установленной мощностью 4160 МВт. Наиболее крупной является Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция». На территории операционной зоны Смоленского РДУ расположено 315 объектов электроэнергетики 110-750 кВ. К объектам диспетчеризации Смоленского РДУ относятся 4 линии электропередачи класса напряжения 750 кВ, 7 линий электропередачи класса напряжения 500 кВ, 11 линий электропередачи класса напряжения 330 кВ, 52 линии электропередачи класса напряжения 220 кВ, 221 линия электропередачи класса напряжения 110 кВ. Установленная трансформаторная мощность объектов электроэнергетики, расположенных в операционной зоне Смоленского РДУ, составляет 28 308,5 МВА.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2262 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88924 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50551 МВт (по данным на 01.01.2023). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 40,2 млн человек.