В Калужской области компания «Рефкул» начала строительство второй очереди завода. Объем инвестиций в проект по выпуску климатического и холодильного оборудования составит около 300 млн рублей, сообщает в среду, 6 сентября губернатор региона Владислав Шапша.

«Компания «Рефкул» расширяет производственный комплекс. На боровской площадке ОЭЗ «Калуга» началось строительство второй очереди завода. Объем инвестиций в новый проект компании - около 300 млн рублей», - сказал Шапша.

С открытием очереди предприятие увеличит объемы производства в 2 раза. На новых площадях в 10 тысяч квадратных метров, разместятся еще 6 производственных линий. Новое производство начнется в 2024 году. При выходе завода на полную мощность будет создано 100 рабочих мест.

«Рефкул» работает в Калужской области с 2019 года. Разработки завода касаются решений в области промышленного холода.