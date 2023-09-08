Министерство энергетики Московской области реализует программу развития электрозарядной инфраструктуры. Специалисты «Мособлэнерго» установили в п. Андреевка г. о. Солнечногорск вторую зарядную станцию для электромобилей и электротранспорта. Станция расположена вблизи жилого дома № 13. На данный момент проводятся пуско-наладочные работы, ввод новой ЭЗС в эксплуатацию запланирован до конца сентября 2023 года. Еще одна станция в г.о. Солнечногорск установлена и работает по адресу: ул. Колхозная, 32.

Мощность станции составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. Для того чтобы воспользоваться новой ЭЗС, жителям г.о. Солнечногорск необходимо установить специальное мобильное приложение PLUGME, доступное на платформах Google Play и App Store. В приложении имеется подробная инструкция по использованию станции, а также номер телефона технической поддержки.

Всего в течение 2023 года «Мособлэнерго» планирует установить в Московской области еще около четырех зарядных станции для электромобилей. Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется «Мособлэнерго» совместно с Министерством энергетики Московской области с 2016 года. За это время в Подмосковье компанией установлено 260 ЭЗС. Зарядки установлены в 44 городских округах Московской области.

Всего же на сегодняшний день на территории Московской области действует 391 ЗЭС. В этом году в Подмосковье планируется установить еще 99 «быстрых» ЭЗС (150 кВт) и 18 «медленных» ЭЗС (22 кВт). Это обусловлено растущим спросом на электромобили.

«Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза - до 11285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Подробная карта ЭЗС размещена на официальном сайте АО «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей» или по ссылке, а также размещена в сервисе «Яндекс Карты».

Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья рассчитана до 2026 года.