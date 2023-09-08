В рамках встреч Генерального директора компании с руководством и коллективом филиала «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» обсуждались вопросы производственной деятельности, ход подготовки к осенне-зимнему периоду, перспективы развития филиала.

Александр Гаврилов отметил эффективность работы «Оренбургэнерго» под руководством Виктора Кажаева, который продолжит свою работу на посту директора филиала. «Во многих аспектах деятельности «Оренбургэнерго» может служить образцовым примером, – отметил Генеральный директор «Россети Волга». – Этот позитивный опыт мы будем широко транслировать на остальные филиалы компании».

Также в ходе рабочего визита руководитель компании «Россети Волга» провел брифинг для оренбургских журналистов, где ответил на ряд актуальных вопросов. Одной из обсуждаемых тем стал отказ АО «Оренбургкоммунэлектросеть» («ОКЭС») от перезаключения на новый срок договора аренды с ПАО «Россети Волга».

«Оренбургэнерго» осуществляет эксплуатацию, обслуживание, ремонты и развитие электросетевого комплекса Оренбурга, Орска, поселков Тюльган и Светлый на протяжении 25 лет. Только за последние 5 лет на объектах выполнены работы на сумму более 170 млн рублей. Арендная плата в настоящее время составляет 344 млн рублей в год, и «Россети Волга» добросовестно выполняет свои обязательства, не допуская просрочки платежей. Построена единая система технологического управления, сформирован профессиональный коллектив в Оренбурге (600 человек) и Орске (более 200 человек).

Передача объектов электросетевого комплекса не означает, что АО «ОКЭС» будут переданы транспорт, оборудование, спецтехника и персонал, задействованные в настоящее время для эксплуатации арендованных сетей. Принятые объекты будут обслуживаться существующими ресурсами коммунальных сетей. Оборудование связи, телемеханики и телеуправления на арендованных распределительных пунктах является собственностью «Россети Волга». Кроме того, значительная часть устройств телеуправления принадлежит «Оренбургэнерго». Без подобного оборудования невозможно обеспечить оперативное реагирование на возможные аварийные ситуации. В случае возникновении нештатной ситуации «Оренбургэнерго» привлекает для проведения работ более 200 единиц транспорта и специальной техники, а также соответствующее количество квалифицированного персонала. В случае необходимости есть возможность привлечения сил и средств из других филиалов «Россети Волга» – компании, входящей в государственный холдинг. «ОКЭС» такими ресурсами не располагает.

Отвечая на вопрос о последствиях такого решения «ОКЭС», Александр Гаврилов отметил: «Вызывает обоснованные сомнения способность «ОКЭС» обеспечить эксплуатацию увеличившегося почти в 1,5 раза объема подстанций и линий электропередачи при прежних материально-техническом оснащении и кадровом обеспечении в соответствии с требованиями законодательства и установленными нормативами. Кроме того, компании, которая в дальнейшем будет обслуживать эти электросетевые объекты, необходимо будет понести срочные масштабные затраты на приобретение и монтаж аналогичного оборудования. Иного источника финансирования дополнительных затрат помимо тарифа для населения и предприятий Оренбургской области не существует».

Интерес журналистов также вызвало то обстоятельство, что АО «Оренбургкоммунэлектросеть» в один день выиграло закупку на подключение к сети двух площадок особой экономической зоны. Для подключения объектов суммарной мощностью 24 МВт необходимо строительство новой подстанции 110 кВ. Для варианта подключения, который собирается реализовать АО «ОКЭС», необходимо построить четыре участка кабельных линий общей протяженностью 10 км и провести реконструкцию распределительного устройства Сакмарской ТЭЦ. При этом стоимость услуг оценивается на уровне почти 2 миллиардов рублей.

Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов расценивает эту ситуацию как неоднозначную: «Строительство аналогичной подстанции силами ПАО «Россети Волга» и подключение этого объекта к электрическим сетям оценивается ориентировочно в 1 млрд рублей. Увеличение стоимости технологического присоединения по предлагаемому «ОКЭС» варианту неизбежно приведет к двукратному росту нагрузки на бюджет региона».

На вопрос о дальнейших планах «Россети Волга» в Оренбургской области руководитель компании ответил:

«Уже на протяжении 80 лет «Оренбургэнерго» обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей региона. В наших планах – дальнейшее развитие электросетевого комплекса Оренбуржья. «Россети Волга» – социально ответственная компания и наш приоритет – стабильность инфраструктурного обеспечения экономики, социальной сферы и жителей Оренбургской области».

В 2023 году капитальные вложения компании «Россети Волга» в Оренбургской области составят более 1 млрд рублей, затраты на выполнение программы технического обслуживания и ремонта – более 1 млрд 100 млн рублей. В текущем году к сетям «Оренбургэнерго» уже подключен ряд нефтяных месторождений в Бузулукском районе, выдано более 14 МВт мощности для жилой застройки в областном центре. Близится к завершению технологическое присоединение объектов Медногорского медно-серного комбината и аэропортового комплекса.