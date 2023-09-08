Лабинские энергетики подготовили к зиме 70 км ЛЭП

С начала года специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» отремонтировали порядка 70 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 34 комплектные трансформаторные подстанции низкого класса напряжения в населенных пунктах Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края. Выполненные работы составляют свыше 80% от общего годового объема ремонта распределительных сетей в лабинском энергорайоне.

Большой объем работ энергетики выполнили на ЛЭП в станицах Петропавловская, Михайловская, Темиргоевская, Новоалексеевская, Ахметовская, Упорная, в поселке Псебай и других населенных пунктах в зоне ответственности филиала, где проведен капитальный ремонт 45 линий электропередачи общей протяженностью порядка 70 км. В ходе ремонта заменили 3,4 тыс. изоляторов, свыше 200 опор и более 30 км неизолированного провода.

– Специалисты филиала на 100% выполнили план годового ремонта комплектных трансформаторных подстанций. Энергетики заменили автоматические выключатели, разрядники, рубильники и другое энергоборудование. В целях предупреждения электротравматизма сторонних лиц на объектах обновили диспетчерские наименования и знаки безопасности, – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации распределительной сети – начальник службы распределительных сетей Лабинских электрических сетей Александр Лебединский.

От древесно-кустарниковой растительности энергетики расчистили 36 га охранной зоны линий электропередачи. Всего до конца года будет расчищено почти 90 га просек.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.