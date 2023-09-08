Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» завершили ремонт подстанции 110 кВ Узюково в Ставропольском районе Самарской области. Мероприятия выполнены в рамках подготовки электросетевого хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

На энергообъекте отремонтированы оба силовых трансформатора, трансформаторы тока, выключатели, ограничители перенапряжения, короткозамыкатели и ячейки комплектного распределительного устройства. Все работы выполнены за месяц.

Подстанция 110 кВ Узюково – питающий центр для бытовых потребителей и социально значимых объектов (больница, водозабор), крестьянско-фермерских хозяйств, станций связи.

Реализация программы технического обслуживания и ремонтов позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».