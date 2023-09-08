Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики в Российской Федерации.

В нём приняли участие вице-президент Российской академии наук Сергей Алдошин, представители Минэнерго, Российского энергетического агентства, Минпромторга, Минфина и других профильных ведомств, а также учёные и представители компаний – разработчиков и потребителей водородных технологий, включая «Газпром», «Росатом», АФК «Система», КамАЗ и т.д.

На совещании обсудили этапы разработки, финансирования и внедрения перспективных российских технологий по критическим направлениям в области производства, хранения и транспортировки водорода для последующего их применения в сфере энергетики и транспорта. Были представлены результаты работы экспертных групп по отдельным направлениям, включая создание и использование водородных энергоносителей, производство промышленной продукции для водородной энергетики, разработку техрегламентов и стандартов в отрасли.

Руководители рабочих подгрупп отчитались о планах по строительству водородных накопителей энергии, строительству водородных заправок, возможностях применения водорода в грузовых и пассажирских перевозках.