В рамках Восточного экономического форума Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть Марин Бункер» и «Газпромнефть Шиппинг» подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Евроазиатский контейнерный транзит» (ЕАКТ). Он направлен на создание первой регулярной контейнерной линии для выполнения транзитных грузоперевозок между восточной и западной частью Евразии через Северный морской путь.

В церемонии подписания соглашения приняли участие директор по развитию бизнеса Государственной корпорации «Росатом» Екатерина Ляхова, генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Антон Соболев и генеральный директор «Газпромнефть Шиппинг» Дмитрий Зайкин.

Компании планируют наладить взаимодействие в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации арктического флота, создаваемого в рамках проекта ЕАКТ, в том числе изучить возможность обеспечения проекта необходимой инфраструктурой для организации его работы на сжиженном природном газе (СПГ), а также проработать возможные условия бункеровки флота СПГ и другими видами топлива. Сотрудничество Росатома и предприятий «Газпром нефти» поможет повысить экологическую безопасность и устойчивость первой арктической контейнерной линии, а также внесет вклад в декарбонизацию судоходства в арктических регионах России.

«Благодаря развитию транзитного маршрута через Северный морской путь участники мировой торговли получат дополнительный маршрут доставки грузов, который поможет сократить сроки перевозок и нагрузку на окружающую среду. Мы стремимся к тому, чтобы транзит через СМП был предсказуемым и безопасным, и приветствуем наших партнеров, которые, как и мы, занимаются развитием Северного морского пути, обеспечивая баланс его экономического и устойчивого развития», – заявила Екатерина Ляхова, директор по развитию бизнеса Госкорпорации «Росатом».

«Декарбонизация судоходства на стратегическом транспортном маршруте Северного морского пути – одна из ключевых задач для участников всей отрасли. На сегодняшний день мы заправляем экологичным топливом каждое второе судно в Арктике. В числе наших партнеров – компании, осуществляющие транспортировку грузов, а также специализированные суда, задействованные в крупных арктических проектах. Для круглогодичного обеспечения полярного флота топливом выстроена единая логистическая инфраструктура, включающая собственные бункеровщики повышенного ледового класса для работы на северных широтах», – отметил Антон Соболев, генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер».

«Накопленный опыт эксплуатации первого в России СПГ-бункеровщика «Дмитрий Менделеев» позволяет предоставлять участникам судоходной отрасли уникальную экспертизу, необходимую при планировании будущих маршрутов и строительстве морского транспорта на топливе с низким углеродным следом. В первую очередь это касается технической синхронизации топливных систем новых судов для заправки СПГ и подготовки экипажей для работы с газомоторным топливом. Для этого ранее мы инициировали и внедрили в практику российского судоходства соответствующий стандарт, регламентирующий технологические процессы и процедуры бункеровки СПГ, запустили собственную образовательную программу», – заявил Дмитрий Зайкин, генеральный директор «Газпромнефть Шиппинг».

Госкорпорация «Росатом» с 2018 года является инфраструктурным оператором Северного морского пути, обеспечивающим безопасность и бесперебойную работу этого транспортного маршрута. Росатом развивает логистический бизнес, в том числе проект «Евроазиатский контейнерный транзит», направленный на создание сервиса морских транзитных контейнерных грузоперевозок между восточной и западной частью Евразии через Северный Морской Путь.



«Газпромнефть Марин Бункер» – оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти». Обеспечивает круглогодичные поставки судовых топлив и масел для морского и речного транспорта в крупнейших портах Северо-Западного, Черноморского и Дальневосточного регионов, а также в Арктике и на внутренних водных путях.



«Газпромнефть Шиппинг» – выполняющее функции судовладельца и оператора дочернее предприятие «Газпромнефть Марин Бункер», осуществляющее оперативное управление 9 бункеровщиками, в том числе единственным в стране судном-заправщиком СПГ «Дмитрий Менделеев», тремя арктическими нефтеналивными танкерами и двумя ледоколами.