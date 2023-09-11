Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомредметзолото» (АО «АРМЗ») и АО «РАОС» (организация Госкорпорации «Росатом», отраслевой интегратор по атомным станциям малой мощности (АСММ)) развивают сотрудничество по проекту атомной станции малой мощности на базе новейшей реакторной установки «Шельф-М» (разработчик и генеральный проектировщик – АО «НИКИЭТ»), которая обеспечит экологичной и стабильной генерацией золоторудное месторождение «Совиное» Чукотского автономного округа, лицензия на разработку которого принадлежит АО «Эльконский ГМК» (дочернее предприятие АО «АРМЗ»). Подписание соглашения состоялось на полях VIII Восточного экономического форума.

Подписи под документом поставили президент АО «РАОС» Евгений Пакерманов и генеральный директор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев.

Соглашение определяет намерения и порядок организации взаимодействия сторон по реализации проектов АСММ на базе технологии «Шельф-М» мощностью до 10 МВт, которая рассматривается как эффективное решение для покрытия потребности в энергоснабжении месторождения «Совиное», прилегающих перспективных рудных полей и жилого поселка «Ленинградский».

«Мы ищем возможности эффективного и экологически чистого энергоснабжения нужд разрабатываемого нами золоторудного месторождения «Совиное». Проект АСММ идеально подходит по данными критериям. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать раскрытию экономического потенциала и повышению инвестиционной привлекательности Чукотского автономного округа и всего российского Дальнего Востока», — заявил генеральный директор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев.

«Мы очень рады объединить усилия с горнорудным дивизионом Госкорпорации по реализации передовых проектов атомной генерации, которые открывают новые возможности для социально-экономического развития удаленных территорий Чукотского автономного округа, богатых природными ресурсами. Совместно с партнерами мы намерены проработать оптимальный вариант конфигурации проекта головной атомной станции малой мощности и внешней инфраструктуры, провести необходимые инженерно-изыскательские работы на потенциальных площадках сооружения станции, а также рассмотреть возможность получения мер государственной поддержки проекта», — заявил президент АО «РАОС» Евгений Пакерманов.

В июне 2023 года на площадке Петербургского международного экономического форума между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Чукотского автономного округа было подписано соглашение о сотрудничестве по проекту атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки «Шельф-М».

Создание АСММ на базе РУ «Шельф-М» является частью федерального проекта «Новая атомная энергетика, в том числе малые реакторы для удаленных территорий» в составе Комплексной программы «Развитие техники, технологии и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации». Разработчик РУ «Шельф-М» и генеральный проектировщик — АО «НИКИЭТ», за руководство программой создания пилотной АСММ на базе РУ «Шельф-М» отвечает АО РАОС. Срок службы станции – 60 лет, на одной загрузке топлива реактор работает около восьми лет. Тепловая мощность реактора составляет 35 МВт, что позволит обеспечить генерацию до 10 МВт электрической энергии. В 2024 году планируется завершить технические проекты реакторной установки и основного технологического оборудования. АСММ на базе реакторной установки «Шельф-М» планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2030 году.

Месторождение «Совиное» располагается у побережья Чукотского моря на территории Иультинского района и входит в Чаун-Билибинскую промышленную зону. Месторождение «Совиное» было открыто в 1970-х годах и является центром золотоносного узла, где выявлено более 30 месторождений россыпного и коренного золота. Лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу золота на месторождении «Совиное» по результатам аукциона весной 2020 года приобрело АО «Эльконский ГМК», входящее в контур управления Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомредметзолото».

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомная отрасль развивает технологии, обеспечивающие выработку экологически чистой энергии, ежегодно сотни миллионов рублей направляются на мероприятия по охране окружающей среды.