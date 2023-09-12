В период с 5 по 8 сентября 20203 года экспертами ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат» в ООО «Сарансккабель-Оптика» проведена ресертификация действующей на предприятии системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

В ходе аудита были проверены службы управления качеством, коммерческого директора, главного технолога, главного энергетика, метрологии, производства, сбыта, техники и оборудования, отделов технического контроля, кадров, информации и рекламы и охраны труда, а также проектный офис организации. Выявленные комиссией незначительные несоответствия были устранены в ходе аудита.

Экспертная группа ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат» подтвердила соответствие СМК ООО «Сарансккабель-Оптика» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 и рекомендовала выдать ООО «Сарансккабель-Оптика» новые сертификаты соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 применительно к разработке, производству, испытаниям, поставке, хранению, реализации продукции.

Специалисты ООО «Сарансккабель-Оптика» с учетом рекомендаций ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат» продолжат работы по дальнейшему совершенствованию СМК организации.