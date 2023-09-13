ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») начало проект реконструкции рудника Карнасурт, на котором ведется добыча лопарита (минерал подкласса сложных оксидов, руда редкоземельных металлов).

Генпроектировщиком проекта реконструкции Карнасурта выбрано АО «Гипроцветмет» - научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов. Запланировано провести обследование рудника, разработать документацию на вскрытие новых горизонтов, осуществить проектирование нового шахтного ствола и комплекса вентиляционных выработок с новой главной вентиляторной установкой. Всего планируется спроектировать около 40 км подземных горных выработок. Проект также предполагает техперевооружение основных и вспомогательных объектов поверхностной инфраструктуры.

Отработку новых горизонтов планируется начать в 2025 году.

«Сегодня подготовленные запасы руды почти исчерпаны. Добыча на Карнасурте ведется на флангах рудника, на расстоянии около 5 км от шахтного ствола. Передача предприятия Горнорудному дивизиону «Росатома» дала нам возможность вскрытия новых подземных горизонтов», - прокомментировал генеральный директор ООО «Ловозерский ГОК» Владимир Федяков. Он отметил, что отработка новых подземных горизонтов месторождения позволит не только существенно нарастить добычу лопаритовой руды, но и создаст новые рабочие места с достойными зарплатой и соцпакетом.

ООО «Ловозерский ГОК» (Ловозерский район Мурманской области) - единственное предприятие в стране, которое добывает и обогащает лопарит. Управляющей компании ГОКа является ООО «Фин-Проект», 100% долей в уставном капитале которого в 2023 году было передано в качестве имущественного взноса Российской Федерации в Госкорпорацию «Росатом». Добыча ведется на руднике Карнасурт, расположенном в суровых природно-климатических условиях. Лопаритовый концентрат горнодобывающее предприятие поставляет в ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ»), акции которого на основании Указа Президента РФтакже будут переданы в Росатом. На ОАО «СМЗ» из лопарита извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов. Их применение очень широко - электроника, химическое оборудование, оптика, квантовые генераторы, акустика и другие отрасли промышленности.

АО «Атомредметзолото», являющееся управляющей компанией Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по направлению «Редкие и редкоземельные металлы» в составе Дорожной карты развития высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ». Задача Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» - повысить экономическую эффективность, полностью соответствовать экологическим стандартам, развивать производство новых предприятий с целью обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета страны.

Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность различным отраслям промышленности выпускать самую разнообразную продукцию. Россия в состоянии сама обеспечить себя всеми видами полезных ископаемых. Увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных должны обеспечить сырьевой суверенитет страны. Росатом принимает активное участие в этой работе.