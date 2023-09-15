Новый индустриальный парк в Московской области сможет обеспечить создание до 7 тысяч рабочих мест. Площадка начнет функционировать в г.о. Подольск. Первый объект индустриального парка «Южный» - распределительный центр, будет построен уже к 2025 году.

«В 68 индустриальных парках Московской области сегодня уже создано более 66 тысяч рабочих мест. 69-й индустриальный парк, который начали строить в г.о. Подольск, позволит создать еще порядка 7 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также сообщила, что плановый объем инвестиций в инфраструктуру нового индустриального парка составляет 12 млрд рублей. При этом почти 55% от этой суммы управляющая компания планирует инвестировать уже в следующем году.

На сегодняшний день Московская область является регионом с самым большим количеством индустриальных парков в России. В 2023 году в Подмосковье уже отрыто 3 новых площадки - «PNK парк Белый Раст» в Дмитровском г.о., «PNK парк МКАД-М4» в Ленинском г.о. и «Южный» в г.о. Подольск.