«Москабельмет» в четвертый раз примет участие в промышленно-энергетическом форуме TNF EXPO. В Тюмени предприятие покажет продукты производства «Завода Москабель» и «Москабель-Фуджикура» для нефтегазовой промышленности.

TNF, или Тюменский Нефтегазовый Форум — крупное отраслевое событие, которое проводится ежегодно и собирает на одной площадке представителей государства, топ-менеджеров крупнейших энергетических компаний, предпринимателей, специалистов. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации и объединяет в себе выставку, на которой демонстрируются новейшие разработки, продукты и сервисы для добычи, нефтехимии, машиностроения и т. д., обширную деловую и культурную программу, а также Технологические дни.

TNF 2023 пройдет с 18 по 21 сентября в пространстве «Тюменский ТЕХНОПАРК» по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142. Состав участников и спикеров мероприятия очень солидный: среди них Заместитель Председателя Правительства РФ и Министр Промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, Председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, руководители высшего звена компаний «СИБУР», «Лукойл», «Новатэк» и др.

Группа компаний «Москабельмет» выступает с собственным стендом — его номер S26, расположен рядом со входом на экспозицию и Нефтегазовым кластером. На стенде будут представлены сразу две компании, входящие в ГК «Москабельмет»: «Завод Москабель» и Москабель-Фуджикура». Посетители стенда ознакомятся с продуктами для нефтегазовой отрасли, включая силовые и оптические кабели, а также системы мониторинга трубопроводов, скважин и кабельной линии (вся информация об этих системах собрана в электронных каталогах, которые можно скачать по ссылке ).

«Москабельмет» участвует и в деловой программе TNF 2023. В прошлом году продукция предприятия была представлена на «Технологическом дне» от ПАО «Сургутнефтегаз». В этот раз проект «Кабельные системы постоянного мониторинга скважин» прошел экспертный отбор на мероприятие от ПАО «ЛУКОЙЛ». С докладом выступит директор по инновациям ООО «Завод Москабель» Максим Солодянкин.

Не упустите возможность посетить одно из самых масштабных и интересных мероприятий энергетической отрасли — приходите на выставку TNF 18 сентября c 11:00 до 17:00, 19-21 сентября с 09:00 до 18:00. «Москабельмет» ждет вас на стенде S26. До встречи!