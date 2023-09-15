Австралийская SunCable представила обновленный план реализации проекта Asia Power Link (AAPowerLink), который предполагает строительство крупного солнечного парка для дальнейшей транспортировки электроэнергии в Сингапур транзитом через территориальные воды Индонезии.

Компания собирается на первом этапе ввести в эксплуатацию электростанцию Powell Creek мощностью 2,65 гигаватта (ГВт) в графстве Баркли, которое входит в состав Северной территории (субъекта федерации в Австралии). Генерируемая электроэнергия будет транспортироваться по наземной 800-километровой линии электропередач до поселения Муррумуджук, расположенного в окрестностях города Дарвин вблизи побережья Индийского океана. Треть мощности (0,9 ГВт) будет предназначена для снабжения австралийских потребителей, а остальные две трети (1,75 ГВт) – для транспортировки в Сингапур с помощью подводного кабеля протяженностью 4 300 км. При этом по обеим линиям – наземной и подводной – будет транспортироваться электроэнергия постоянного тока, которая при подаче австралийским и сингапурским потребителям будет конвертироваться в электроэнергию переменного тока.

После завершения первого этапа SunCable собирается увеличить мощность солнечного парка Powell Creek на 3 ГВт. Дополнительная электроэнергия будет предназначена исключительно для внутреннего рынка. Наконец, на последнем этапе компания будет расширять мощности для наращивания экспорта в Сингапур, который планирует к 2035 г. импортировать 4 ГВт «чистой» электроэнергии. Этот показатель эквивалентен 7% мощности электростанций, действующих к сегодняшнему дню на территории Сингапура.

Проект позволит Сингапуру увеличить потребление «чистой» энергии. По данным аналитического центра Ember, доля возобновляемых источников (ВИЭ) в структуре электрогенерации в Сингапуре по итогам 2022 г. составила 2,4%, тогда как на долю газовых электростанций приходилось 93,8%, а на долю мазутных и дизельных установок – 3,8%. В свою очередь, Австралии проект позволить снизить использование угля, который пока что остается основным источником выработки: на долю угольных ТЭС в стране в 2022 г. приходилось 47,9% электрогенерации, тогда как долю солнечных панелей – 14,2% (при доле всех прочих источников в 37,9%).