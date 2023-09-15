В Альметьевске благоустроят каскад прудов

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства моста над каскадом прудов в Альметьевске. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Парк «Каскад прудов» в Альметьевске является одним из излюбленных мест горожан. Рядом с ним находится большое водохранилище, которое также является зоной отдыха местных жителей.

Две территории планируют соединить велопешеходным маршрутом. Под мостом построят беседки, организуют комфортные места для проведения досуга.

В рамках масштабного проекта благоустройства водно-архитектурных комплексов на водохранилище сделают спуск к воде, кольцевую беговую и велосипедную дорожки, установят павильоны, кафе, прокат сапбордов и велосипедов, а также парковочные места.

Устройство территории стало одной из отправных точек в формировании нового Альметьевска – ухоженного города с развитой инфраструктурой.

Застройщик – Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Проектировщик – ООО «ДМТ Групп», ООО «Теплогазпроект», ООО «Проектный институт уникальных сооружений «Арена».