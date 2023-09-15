В Альметьевске благоустроят каскад прудов

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства моста над каскадом прудов в Альметьевске. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.
Парк «Каскад прудов» в Альметьевске является одним из излюбленных мест горожан. Рядом с ним находится большое водохранилище, которое также является зоной отдыха местных жителей.
Две территории планируют соединить велопешеходным маршрутом. Под мостом построят беседки, организуют комфортные места для проведения досуга.
В рамках масштабного проекта благоустройства водно-архитектурных комплексов на водохранилище сделают спуск к воде, кольцевую беговую и велосипедную дорожки, установят павильоны, кафе, прокат сапбордов и велосипедов, а также парковочные места.
Устройство территории стало одной из отправных точек в формировании нового Альметьевска – ухоженного города с развитой инфраструктурой.
Застройщик – Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Проектировщик – ООО «ДМТ Групп», ООО «Теплогазпроект», ООО «Проектный институт уникальных сооружений «Арена».
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