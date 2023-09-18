Специалисты группы «Россети Северный Кавказ» продолжают комплекс мероприятий в рамках программы подготовки распределительного сетевого комплекса компании к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Выполняют техническое обслуживание и ремонт энергообъектов около 2,5 тыс. специалистов в составе 597 бригад. Работа ведется во всех семи регионах округа в соответствии с плановыми задачами.

В числе основных мероприятий, выполненных за восемь месяцев текущего года, ремонт порядка двух тысяч трансформаторных подстанций во всех регионах деятельности энергокомпании. Специалисты заменили около пяти тысяч дефектных опор линий электропередачи (ЛЭП) и почти 900 км ветхого провода. Проведен ремонт более 2,4 тыс. км воздушных линий различного класса напряжения, в том числе – 1,7 тыс. км ЛЭП 0,4 – 10 кВ, от которых электроэнергия непосредственно поступает в дома жителей.