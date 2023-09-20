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Энергетики филиала "Калмэнерго" завершают ремонтную программу в Яшалтинском районе Калмыкии

20 сентября 2023, 15:15 370 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Юг
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За восемь месяцев 2023 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» отремонтировали в Яшалтинском районе Калмыкии 16 подстанций, 40 км воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменили порядка 100 опор и 280 изоляторов.

Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения более 13 тыс. жителей и социально значимых объектов районного центра Яшалта, а также сел Соленое, Ульяновка, Бага-Тугтун, Юбилейный и Эсто-Алтай.

На линиях электропередачи специалисты филиала «Калмэнерго» также провели диагностику почти двух тысяч опор и испытания порядка 500 заземляющих устройств. Завершить работы по ремонту электросетевого оборудования района энергетики планируют до конца сентября 2023 года.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЭНЕРГО, КАЛМЫКИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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