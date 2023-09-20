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Информация о ходе строительства CASA-1000 в Кыргызстане

20 сентября 2023, 17:45 287 Время чтения ≈ < минуты
Источник: energo-cis.ru
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В рамках реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане на текущий момент, завершены работы по укладке подъездных путей к опорам (100%), рытью котлованов (100%) и заливке бетоном фундаментов (100%) всех 1 243 опор. Также монтаж опор осуществлен на 100% или установлено 1 243 опор и осуществлена подвеска проводов на 287,45 км (63%).

CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией — Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном. Это даст возможность разработки механизмов торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами.

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Метки: КЫРГЫЗСТАН, CASA-1000
Отрасль: Электроэнергетика 

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