Информация о ходе строительства CASA-1000 в Кыргызстане

В рамках реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане на текущий момент, завершены работы по укладке подъездных путей к опорам (100%), рытью котлованов (100%) и заливке бетоном фундаментов (100%) всех 1 243 опор. Также монтаж опор осуществлен на 100% или установлено 1 243 опор и осуществлена подвеска проводов на 287,45 км (63%).

CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией — Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном. Это даст возможность разработки механизмов торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами.