В Адыгейском филиале «Россети Кубань» с начала 2023 года энергетики выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание более 40 подстанций уровнем напряжения 35-110 кВ, что составляет свыше 85 % от плановых показателей годовой программы филиала. Высоковольтные питающие центры обеспечивают электроэнергией потребителей Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и города Майкопа Республики Адыгея.

На энергообъектах специалисты выполнили ремонт и замену устаревшего подстанционного оборудования: выключателей, трансформаторов, разъединителей, распределительных устройств, а также провели комплекс противопожарных работ, осуществили покраску металлических конструкций и обновили диспетчерские наименования.

– Мероприятия направлены на повышение надежности работы электросетевого оборудования, предупреждение технологических нарушений и обеспечение бесперебойным и качественным электроснабжением потребителей. В том числе крупных предприятий агропромышленного комплекса и социально значимых объектов в пиковые нагрузки осенне-зимнего периода, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Дмитрий Рязанцев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2,2 тыс. трансформаторных подстанций 10 кВ. Общая установленная мощность – 1 150 МВА.