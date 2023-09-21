Балтзавод заложит пятый атомоход проекта 22220 осенью 2023 года

Закладка пятого атомного ледокола проекта 22220 на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) состоится осенью 2023 года. Об этом журналистам на брифинге в рамках выставки «Нева 2023» сообщил заместитель генерального директора — руководитель дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

«Закладка пятого и шестого атомных ледоколов будет идти по плану. Все вопросы к Балтийскому заводу. Он сейчас смотрит закупочные процедуры и поставку металла. Очень надеюсь, что пятый ледокол будет заложен осенью 2023 года», — сказал Вячеслав Рукша.

Он выразил надежду, что третий строящийся серийный атомоход проекта 22220 будет сдан в декабре 2024 года, четвертый — в декабре 2026 года.

«Что касается сдачи пятого и шестого ледоколов, то даты окончания их строительства остаются прежними — 2028 и 2030 год», — добавил Вячеслав Рукша.

По его словам, сегодня сложно говорить об изменении стоимости строительства пятого и шестого атомоходов: «это будет уточнено и соответствующие корректирующие документы будут нами направлены в правительство РФ».

Говоря о импортозамещении и локализации, Вячеслав Рукша отметил что атомные ледоколы на 92% состоят из отечественных комплектующих.

«Сейчас, наверное, будет 95%. Из того, что у нас осталось необходимо для импортозамещения и локализации, это внутренние элементы преобразователей частоты в системе электродвижения. Спасибо Минпромторгу, решением этой проблемы занимаются ряд наших организаций. Надеюсь, что в ближайшее время как минимум вопросы локализации будут решены», — сказал он.

Как сообщало ИАА «ПортНьюс», Балтийский завод 14 августа 2023 года начал резку металла для пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220.

Сейчас в акватории Северного морского пути (СМП) работают три УАЛ проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Балтийский завод продолжает строительство третьего и четвертого серийных УАЛ: «Якутия» (контрактный срок сдачи — декабрь 2024 года) и «Чукотка» (контрактный срок сдачи — декабрь 2026 года).

В феврале 2023 года ФГУП «Атомфлот» и Балтийский завод подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 — «Камчатка» и «Сахалин». Ввод в эксплуатацию пятого серийного УАЛ запланирован на декабрь 2028 года, шестого — на декабрь 2030 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы станут основой ледокольного флота России. Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина — 174 м; ширина — 34 м; осадка — 10,5 м / 9,3 м; мощность — 60 МВт (на валах); водоизмещение — 33,54 тыс. тонн; расчетный срок службы — 40 лет; численность экипажа — 53 человека.