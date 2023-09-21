Стенд Made in Russia работает на выставке "ИННОПРОМ. Казахстан"

С 25 по 27 сентября 2023 года в Астане впервые пройдет одна из самых крупных международных промышленных выставок на территории стран СНГ - «ИННОПРОМ. Казахстан», которая объединит представителей крупнейших промышленных компаний и ассоциаций России, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Индии, Ирана, Пакистана, Турции и других стран.

Участники выставки продемонстрируют новейшие технологические разработки в сфере промышленности, в рамках мероприятий деловой программы будут подняты насущные вопросы развития глобального рынка.

В рамках выставки Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) организует национальный стенд Made in Russia, на котором будет проходить деловая миссия российских экспортеров – производителей инновационной продукции различных отраслей промышленности (строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической, АПК и др.). Оператор деловой миссии – АО «Экспоцентр».

Под брендом Made in Russia примут участие 18 российских экспортеров, планирующих насыщенную программу b2b-встреч с потенциальными иностранными посетителями выставки из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана и других стран. Темами переговоров участников деловой миссии со своими зарубежными контрагентами будут различные варианты сотрудничества в области международной логистики, ИТ-проектов и промышленной роботизации, строительства и строительных материалов, машиностроения и металлообработки, энергетики, цифровизации бизнес-процессов предприятий энергетики, коммунального хозяйства и энергоемких отраслей, разработки и внедрения в промышленность новых технологий и многих других.

25 сентября состоится круглый стол «Россия и Казахстан: развивая сотрудничество в условиях геополитической турбулентности».

В фокусе круглого стола - сотрудничество России и Казахстана, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития; расширение географии поставок через Казахстан, реэкспорт промышленной продукции в другие страны; особенности выхода российских компаний на рынок Казахстана; экспедирование и логистика из России в Казахстан, преимущества для отечественных компаний.

С российской стороны в работе круглого стола примут участие Торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов, Управляющий директор по клиентской работе Российского экспортного центра Павел Аносов, Руководитель представительства Российского экспортного центра в Казахстане Олег Печенкин и другие.

С казахстанской стороны в обсуждении актуальных вопросов сотрудничества примут участие представители Министерства промышленности и строительства Казахстана, АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», АО НК «KazakhInvest», АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», АО ЦРТП «QazTrade», Международного центра сотрудничества и торговли «QazImport», АО ЭСК «KazakhExport», «ZAKUPKI.KZ», Городского центра развития инвестиций «ASTANA INVEST», Ассоциации «KazEnergy», Союза Машиностроителей̆ Казахстана, Союза строителей̆ Казахстана, Союза нефтесервисных компаний Казахстана» «KazService», «Фонда развития предпринимательства «ДАМУ» и другие.