Николай Шульгинов принял участие в запуске современного комплекса первичной переработки нефти на Омском НПЗ «Газпром нефти».

Ежегодно установка сможет перерабатывать более 9,5 млн тонн нефтяного сырья. Новый комплекс заменит шесть установок предыдущего экологического поколения, работающих с 50-х годов XX века.

«Минэнерго поддерживает модернизацию НПЗ, это повышает надёжность, стабильность поставок топлива, а также увеличивает выход светлых нефтепродуктов», – заявил Министр.

Важно, добавил он, что запущенная в эксплуатацию установка обеспечит поставки нефтяного сырья для вторичной переработки.

Часть мощностей вторичной переработки на Омском НПЗ была модернизирована благодаря инвестиционным соглашениям, которые «Газпром нефть» заключила с Минэнерго, напомнил Министр.

«Господдержка осуществлялась путём инвестиционной надбавки к обратному акцизу на сырьё», – уточнил Николай Шульгинов.

В рамках рабочей поездки в Омскую область Министр также принял участие в торжественной церемонии вступления в должность Губернатора Омской области Виталия Хоценко. В числе задач, стоящих перед новым руководителем региона, Николай Шульгинов назвал улучшение экологической ситуации, повышение темпов социальной газификации, модернизацию объектов энергетики, газоснабжение северных районов области.