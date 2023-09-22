Николай Шульгинов принял участие в запуске современного комплекса первичной переработки нефти на Омском НПЗ «Газпром нефти».
Ежегодно установка сможет перерабатывать более 9,5 млн тонн нефтяного сырья. Новый комплекс заменит шесть установок предыдущего экологического поколения, работающих с 50-х годов XX века.
«Минэнерго поддерживает модернизацию НПЗ, это повышает надёжность, стабильность поставок топлива, а также увеличивает выход светлых нефтепродуктов», – заявил Министр.
Важно, добавил он, что запущенная в эксплуатацию установка обеспечит поставки нефтяного сырья для вторичной переработки.
Часть мощностей вторичной переработки на Омском НПЗ была модернизирована благодаря инвестиционным соглашениям, которые «Газпром нефть» заключила с Минэнерго, напомнил Министр.
«Господдержка осуществлялась путём инвестиционной надбавки к обратному акцизу на сырьё», – уточнил Николай Шульгинов.
В рамках рабочей поездки в Омскую область Министр также принял участие в торжественной церемонии вступления в должность Губернатора Омской области Виталия Хоценко. В числе задач, стоящих перед новым руководителем региона, Николай Шульгинов назвал улучшение экологической ситуации, повышение темпов социальной газификации, модернизацию объектов энергетики, газоснабжение северных районов области.
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