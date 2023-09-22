Работа по приведению габаритов воздушной линии, проходящей над автомобильной дорогой в нормативное состояние, была выполнена в нп.Чита Пестречинского района РТ. Проект производства работ был разработан на основании типовой технологической карты, в соответствии с требованиями по охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

Согласно «Правил устройства электроснабжения» минимальное безопасное расстояние до поверхности проезжей части должно составлять не менее 7 метров, кроме того стрела провеса проводов ВЛ 10 кВ должна находиться в строго заданном диапазоне. Эти ограничения, направленны на исключение повреждения проводов, продиктованы безопасностью для потребителей и проезжающей крупногабаритной спецтехники.

Отклонения от нормативов, вызванные изменением рельефа местности и подъемом уровня дорожного полотна, были зафиксированы во время ежегодного планового осмотра ЛЭП. Для устранения выявленного недостатка было принято наиболее оптимальное решение: выполнить работу по замене металлической траверсы без замены самой стойки опоры. В назначенный день бригада электромонтеров Пестречинского РЭС, обученная работам без снятия напряжения в электроустановках 10 кВ, провела замену траверсы на аналогичное оборудование повышенной конструкции. Для этого была использована специальная оснастка и приспособления, предназначенные для временного снятия и удержания проводов на период замены конструкции. Была использована и передовая спецтехника – подъёмник с изолирующим звеном имеется в арсенале специалистов практически каждого РЭСа. Оборудованный системами защиты и возможностью управления с люльки автоподъемник предоставляет возможность провести работу на высоте проще и безопаснее, а также ускорить ее проведение. В целом продолжительность этой непростой работы, включая инструктаж, который является важной составляющей производственного процесса, составила не более двух часов. Именно на такой период мог быть отключен от электроснабжения целый ряд населенных пунктов, если бы энергетики проводили работы традиционным способом. Но более двух тысяч жителей нескольких населенных пунктов Пестречинского района (Чита, Отар-Дубровка, Альвидино, Кзыл Яшьляр, Конь) не почувствовали никакого дискомфорта. И в этом состоит главный социальный эффект передовой технологии, освоенной татарстанскими специалистами первыми в России.