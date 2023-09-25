Во Владивостоке на площадке резидента территории опережающего развития (ТОР) «Приморье», компании «Кей Поинт» (ГК Key Point) прошло мероприятие, посвященное развитию цифровой инфраструктуры на Дальнем Востоке. Инвестор, который в феврале 2023 года запустил в промышленную эксплуатацию первый и единственный на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческий центр обработки данных (ЦОД) международного уровня, поделился своими панами на развитие проекта. Участники встречи, в том числе резиденты ТОР и свободного порта Владивосток (СПВ) получили возможность познакомиться с цифровизацией в действии, оценить масштаб и уровень технической оснащенности ЦОД в ходе экскурсии.

Рассказывая о возможностях центра обработки данных, директор по развитию ГК Key Point Денис Карайланиди отметил, что на сегодняшний день 10% российских компаний уже масштабируют свою ИТ-инфраструктуру через интеграцию с центрами обработки данных.

«Мы построили первый в макрорегионе провайдеронезависимый ЦОД международного уровня отказоустойчивости. Коммерческий сертифицированный дата-центр позволяет бизнесу гибко подходить к планированию инженерной и ИТ-инфраструктуры. Реализовать проект и продолжать его развитие, оставаться в фокусе целевой аудитории и расширять коммерческие возможности ЦОД нам помогает сотрудничество с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и финансовая поддержка ВЭБ.РФ», - заявил представитель компании.

По данным ГК Key Point, объем вложений в первую очередь дата-центра составили 1,55 млрд рублей, стоимость строительства второй очереди, запуск которой планируется в первом квартале 2025 года, оценивается в размере 310 млн рублей.

В настоящий момент значительная часть емкости первой очереди ЦОДа на 440 ИТ-стоек резервируется на 90% как региональными, так и федеральными предприятиями. Это телеком-операторы, интернет-провайдеры, ИТ- и сервисные компании, государственные, медицинские и образовательные учреждения, предприятия топливно-энергетического комплекса и финансового сектора, а также промышленные, транспортные, логистические и другие компании.

Как отметили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сегодня, когда совершается масштабный переход государственных и коммерческих сервисов в электронный вид, такие высокотехнологичные и высоконадежные объекты в сфере цифровой инфраструктуры имеют особое значение. Благодаря мерам господдержки макрорегион получил мощный центр обработки данных, который помогает улучшить условия для развития цифровых и телекоммуникационных услуг бизнесу и жителям Дальнего Востока.

По данным КРДВ, сегодня на ТОР «Приморье» проекты реализуют 110 резидентов. Бизнес фактически вложил в экономику края более 28,1 млрд рублей и создал 2,5 тыс. рабочих мест. С применением мер господдержки 20 резидентов уже запустили свое производство и предоставляют услуги. Они производят стройматериалы, оборудование, пищевую продукцию. Также это предприятия логистики, начиная с перевалки гелиевых контейнеров и заканчивая дистрибуцией и обработкой более мелких грузов.