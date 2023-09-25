Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Во Владивостоке на площадке резидента территории опережающего развития (ТОР) «Приморье», компании «Кей Поинт» (ГК Key Point) прошло мероприятие, посвященное развитию цифровой инфраструктуры на Дальнем Востоке. Инвестор, который в феврале 2023 года запустил в промышленную эксплуатацию первый и единственный на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческий центр обработки данных (ЦОД) международного уровня, поделился своими панами на развитие проекта. Участники встречи, в том числе резиденты ТОР и свободного порта Владивосток (СПВ) получили возможность познакомиться с цифровизацией в действии, оценить масштаб и уровень технической оснащенности ЦОД в ходе экскурсии.
Рассказывая о возможностях центра обработки данных, директор по развитию ГК Key Point Денис Карайланиди отметил, что на сегодняшний день 10% российских компаний уже масштабируют свою ИТ-инфраструктуру через интеграцию с центрами обработки данных.
«Мы построили первый в макрорегионе провайдеронезависимый ЦОД международного уровня отказоустойчивости. Коммерческий сертифицированный дата-центр позволяет бизнесу гибко подходить к планированию инженерной и ИТ-инфраструктуры. Реализовать проект и продолжать его развитие, оставаться в фокусе целевой аудитории и расширять коммерческие возможности ЦОД нам помогает сотрудничество с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и финансовая поддержка ВЭБ.РФ», - заявил представитель компании.
По данным ГК Key Point, объем вложений в первую очередь дата-центра составили 1,55 млрд рублей, стоимость строительства второй очереди, запуск которой планируется в первом квартале 2025 года, оценивается в размере 310 млн рублей.
В настоящий момент значительная часть емкости первой очереди ЦОДа на 440 ИТ-стоек резервируется на 90% как региональными, так и федеральными предприятиями. Это телеком-операторы, интернет-провайдеры, ИТ- и сервисные компании, государственные, медицинские и образовательные учреждения, предприятия топливно-энергетического комплекса и финансового сектора, а также промышленные, транспортные, логистические и другие компании.
Как отметили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сегодня, когда совершается масштабный переход государственных и коммерческих сервисов в электронный вид, такие высокотехнологичные и высоконадежные объекты в сфере цифровой инфраструктуры имеют особое значение. Благодаря мерам господдержки макрорегион получил мощный центр обработки данных, который помогает улучшить условия для развития цифровых и телекоммуникационных услуг бизнесу и жителям Дальнего Востока.
По данным КРДВ, сегодня на ТОР «Приморье» проекты реализуют 110 резидентов. Бизнес фактически вложил в экономику края более 28,1 млрд рублей и создал 2,5 тыс. рабочих мест. С применением мер господдержки 20 резидентов уже запустили свое производство и предоставляют услуги. Они производят стройматериалы, оборудование, пищевую продукцию. Также это предприятия логистики, начиная с перевалки гелиевых контейнеров и заканчивая дистрибуцией и обработкой более мелких грузов.
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