Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения. В рамках реализации программы с марта этого года специалисты «Мособлэнерго» выполнили работы по замене 75,7 км провода/кабеля на ЛЭП в Подмосковье, что составляет 93% от плана. До конца октября 2023 года в Московской области запланировано провести аналогичные работы на участках линий электропередачи общей протяженностью 5,4 км.

За это время построено 30 трансформаторных подстанций, запланированных по программе. Заменено на ЛЭП 527 из запланированных 567 опор, построено и реконструировано в округах, вошедших в программу, 69,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи из 74,9 км запланированных.

Также проведены капитальные ремонты оборудования 33 трансформаторных подстанций, в том числе семь из них расположены на территории г.о. Чехов, шесть — в г.о. Домодедово. До конца октября запланировано провести ремонты еще на двух подстанциях — в Серпухове и Воскресенске.

В этом году программа повышения надежности охватила 26 городских округов Московской области, что на пять округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Объем работ формировался с учетом жалоб жителей на качество электроснабжения.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщал, что в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей в 2023 году заменят 557 опор линий электропередачи, 81 км кабеля и неизолированных проводов, отремонтируют оборудование 35 подстанций, реконструируют 26 и построят 30 новых трансформаторных подстанций, введет 13 МВА трансформаторной мощности.

Программа реализуется в Подмосковье третий год подряд. За это время качество электроснабжения в регионе повысилось в среднем на 20%.