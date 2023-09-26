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На строительство школы в Лукошино выделят 513,3 млн

26 сентября 2023, 13:30 249 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РосТендер
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В Новосибирской области объявлен тендер на строительство школы в деревне Лукошино Купинского района, сообщает RosTender.info.

Прием заявок на участие открыт до 5 октября. Начальная цена государственного контракта составляет 513,3 млн рублей из средств областного бюджета. Работы по нему завершатся к концу июня 2025 года.

Новое здание средней школы будет рассчитано на 110 школьников и 30 дошкольников. Учреждение будет работать в одну смену. Помимо учебных классов, обеденного зала и спортивных помещений, в здании предусмотрены мастерские, библиотека, кабинет для проектно-исследовательской деятельности.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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