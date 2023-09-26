Завершены работы по подключению к электрическим сетям Заречного дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Краснослободск. Мощность нового техприсоединения составила 650 кВт. Социальный объект общей площадью почти 15,5 тыс. квадратных метров рассчитан на проживание 150 человек. Также с начала года специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» обеспечили электроснабжение крытого ледового катка в районном центре г. Ковылкино. Реализована запрашиваемая заявителем мощность 380 кВт. В Ардатовском районе обеспечен электроэнергией водозаборный узел, а в Темниковском районе были проведены работы по подключению к сетям и монтажу системы учета электроэнергии для Дома культуры в с. Старый Город. Он строится в рамках реализации национального проекта «Культура». Сельский дом культуры со зрительным залом рассчитан на 120 мест. Все работы специалисты «Мордовэнерго» выполнили в полном объеме и в установленные сроки, что еще раз подтверждает социальную ответственность энергетиков перед своими потребителями.

В «Россети Волга» организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления электрической мощности. Подать заявку на технологическое присоединение можно на сайте Портал-тп.рф, с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.