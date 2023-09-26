Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провёл рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.
Стороны обсудили реализацию комплексного плана энергоснабжения Тувы. Губернатор Тувы доложил о текущих этапах работ по строительству и модернизации на энергообъектах, включая возведение линий электропередачи и современных трансформаторных подстанций для нужд промышленного и жилого секторов, а также организаций социальной и образовательной сфер.
Комплексный план энергоснабжения Тувы реализуется в период с 2021 по 2025 год. Он предусматривает комплексный подход к энергоснабжению потребителей в промышленной и социальной сферах на территории Тувы, что будет способствовать социально-экономическому развитию республики. Мероприятия плана позволят ликвидировать дефицит электрической энергии и мощности для потребителей региона.
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