Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провёл рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.

Стороны обсудили реализацию комплексного плана энергоснабжения Тувы. Губернатор Тувы доложил о текущих этапах работ по строительству и модернизации на энергообъектах, включая возведение линий электропередачи и современных трансформаторных подстанций для нужд промышленного и жилого секторов, а также организаций социальной и образовательной сфер.

Комплексный план энергоснабжения Тувы реализуется в период с 2021 по 2025 год. Он предусматривает комплексный подход к энергоснабжению потребителей в промышленной и социальной сферах на территории Тувы, что будет способствовать социально-экономическому развитию республики. Мероприятия плана позволят ликвидировать дефицит электрической энергии и мощности для потребителей региона.