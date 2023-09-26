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"Саратовские РС" содействуют безопасному дорожному движению

26 сентября 2023, 13:15 231 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» обеспечили электроснабжение светофоров и системы управления освещения автобусных остановок и пешеходных переходов вблизи села Новоселово Энгельсского района. Работы выполнены в рамках ремонта автотрассы Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград.

Электрическая мощность, необходимая для работы оборудования, поступает с подстанции 110/35/6 кВ «Анисовка». С целью контроля объема потребленной электроэнергии смонтированы трехфазные приборы учета.

«Саратовские распределительные сети» присоединяют к электрическим сетям различные объекты автодорожной инфраструктуры, содействуя повышению безопасности дорожного движения.

Подать заявку на присоединение к электрическим сетям можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф), мобильное приложение «Россети – личный кабинет», портал Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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