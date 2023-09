Сторону гостей представляли: генеральный директор CYG Electric Co. Ltd Ян Сифэн, вице-президент Changyuan Technology Group Ltd. Чьяо Вендзян, менеджер департамента международных продаж CYG Electric Co. Ltd Лей Да, менеджер проектов CYG Electric Co. Ltd Рао Янг. Со стороны Татарстана присутствовали все топ-менеджеры компании.

Одно из важных результатов встречи – подписание Соглашения о намерениях взаимовыгодного сотрудничества. Это новый шаг в коммуникации по вопросам интеллектуальных решений.

С представителями китайской энергетики наша компания начала сотрудничество еще в 2018 году, на некоторую паузу сотрудничество было поставлено во время пандемии и сейчас идет новый виток развития татарстанско-китайских взаимоотношений в сфере электроэнергетики.

«Сегодня на переговорах мы обсудили много интересных тем и вопросов, – сказал генеральный директор CYG Electric Co. Ltd Ян Сифэн. Что касается времени реализации проекта, то скажем, что с нашей стороны – это будет делаться «с китайской скоростью», что означает очень быстро».

По словам Ильшата Фардиева, энергетика всегда должна быть в авангарде, тем более сейчас, когда особое внимание предъявляется к надежности и качеству электроснабжения потребителей.