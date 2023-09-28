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Reuters сообщило о решении США финансировать разработку проекта оптоволоконного кабеля

28 сентября 2023, 14:30 339 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Агентство США по торговле и развитию (USTDA) профинансирует разработку проекта прокладки оптоволоконного интернет-кабеля в юго-западной части Тихого океана, который соединит несколько островных государств. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с проектом, представленным на технологической конференции в Сингапуре.

Подготовка технико-экономического обоснования проекта, разработанного компанией APTelecom, обойдется USTDA в $3 млн. Он предусматривает соединение кабелем двух территорий США - Американского Самоа (ранее Восточное Самоа) и острова Гуам с Тувалу, Папуа - Новой Гвинеей, Самоа, Фиджи, Науру, Маршалловыми Островами, Кирибати, Островами Кука, островами Уоллис и Футуна и Микронезией.

Дальнейшее финансирование по реализации этого плана, как полагают его авторы, возьмут на себя Всемирный банк и различные агентства по оказанию помощи в США, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщалось ранее, власти Филиппин намерены повысить скорость интернет-соединения в стране благодаря подключению к подводному оптоволоконному кабелю, который будет протянут через Тихий океан из США. Создание кабельной системы Bifrost протяженностью 15 тыс. км, как ожидается, будет завершено в 2024 году.

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Метки: США, ВОЛС, Bifrost
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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