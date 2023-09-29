Росатом откроет производство накопителей энергии в Новой Москве

29 сентября 2023 года компания-интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс» заключили первый в России контракт на поставку тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, предусматривающий инвестиционные обязательства по созданию производства данной продукции.

В рамках контракта ГУП «Мосгортранс» гарантированно приобретает более 155 тысяч тяговых аккумуляторных батарей производства Росатома для электротранспорта. В свою очередь, Росатом берет на себя обязательства создать в Москве производство накопителей энергии и выполнить поставки произведенной там продукции в соответствии с законтрактованным объемом.

Торжественный старт строительству нового завода дали мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин. Будущее производство разместится в поселении Красная Пахра на территории Троицкого административного округа Москвы.

Мощность нового предприятия Росатома составит 4 ГВт*ч в год (суммарная емкость выпускаемых устройств). «Гигафабрика» разместится на участке площадью 20,4 гектара и будет оснащена современным технологическим оборудованием, обеспечивающим полный цикл производства аккумуляторов - от литий-ионной ячейки до последующей сборки тяговых батарей и стационарных систем накопления электроэнергии.

Технологии, применяемые при проектировании и производстве, позволят гарантировать высокие эксплуатационные свойства тяговых аккумуляторных батарей. Уровень автоматизации производства составит 90%. Большинство технологических процессов будет выполняться на роботизированных линиях общей протяженностью 2,5 км. Предприятие обеспечит новыми рабочими местами 870 человек. Производственная площадка будет соответствовать всем экологическим нормам.

Потребность Москвы в современном электротранспорте с каждым годом неуклонно растет. Столичный перевозчик Мосгортранс планирует полностью перейти на российские электробусы, а автозавод «Москвич» в ближайшие годы начнет производить электромобили из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе. Согласно контракту, Росатом обеспечит поставку тяговых аккумуляторных батарей для более чем 5 тыс. электробусов Москвы. Это крупнейший в Европе контракт на поставку тяговых аккумуляторных батарей для городского электротранспорта. Кроме того, современными батареями с нового производства планируется оснастить 150 тыс. электромобилей «Москвич». В рамках контракта также предусмотрена разработка электробатарей для речного транспорта, трамвайных вагонов и средств индивидуальной мобильности.

«Росатом вносит значимый вклад в обеспечение технологического суверенитета страны и в традиционной ядерной сфере, и в новых высокотехнологичных отраслях. Одна из таких отраслей – это электротранспорт. Аккумуляторные батареи – ключевой компонент для производства электромобилей и общественного электротранспорта, поэтому строительство мощных заводов накопителей энергии – это фундамент для развития машиностроения нового поколения и активного внедрения экологичного электротранспорта. В то же время Росатом взял на себя задачу по формированию в России полных производственных цепочек в двух тесно связанных секторах - это литиевая продукция и электротранспорт. В первом случае это полный жизненный цикл литиевой продукции от добычи сырья до производства высокотехнологичных батарей и их утилизации. Во втором - то, что необходимо для электродвижения: предприятия атомной отрасли способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из редкоземельных сплавов, микроэлементную базу, полимерные и композитные материалы», - отметил Александр Локшин.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. www.www.renera.ru