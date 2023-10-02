В «СИБУР-Кстово» подведены итоги мониторинга атмосферного воздуха в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия в 3-ем квартале 2023 года: превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым веществам не выявлены.

Всего в июле – сентябре 2023 года для подтверждения качества атмосферного воздуха были взяты и проанализированы 305 проб. Контроль осуществлялся двумя аккредитованными лабораториями: центральной заводской лабораторией «СИБУР-Кстово» и лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области.

Замеры производились в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия по графику, а также в периоды смены режима работы производства и при наступлении неблагоприятных метеоусловий. В ходе исследований, проведённых лабораториями, определялось содержание оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, предельных и непредельных углеводородов, массовая концентрация бензола, толуола, ксилолов, сажи, этилбензола.

«Проведённые исследования подтвердили отсутствие превышений ПДК по контролируемым веществам на границах санитарно-защитной зоны предприятия. Производство работало стабильно, выпуск продукции осуществлялся по плану», - отметила представитель экологической службы «СИБУР-Кстово» Валерия Депутатова.

За последние пять лет в «СИБУР-Кстово» был реализован ряд инвестиционных проектов и проектов по поддержанию основных фондов с экологическим эффектом: осуществлена замена на бездымные оголовков на мачтовых факелах основной и вспомогательной площадок, установлены защитные понтоны на семи резервуарах с жидкими углеводородами, построены и введены в эксплуатацию локальные очистные сооружения и факельная система закрытого типа. Внедрение цифровых инструментов управления технологическим процессом позволило выбирать наиболее оптимальные с точки зрения эффективности и экологичности режимы работы оборудования.

Познакомиться с результатами мониторинга качества воздуха можно на сайте предприятия: https://www.sibur.ru/SiburKstovo/disclosure/ecomonitoring

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