Как сообщила пресс-служба группы компаний «Август», завод по производству рукавов для хранения зерна и пленочных материалов построят на территории особой экономической зоны «Алабуга» на участке в 60,1 тыс. кв. м. Планируется, что предприятие начнет работу в 2024 году. Проектная мощность составит 10,5 млн т продукции в год. Инвестиции составят 1,5 млрд руб.



Предприятие будет выпускать четыре вида продукции: рукава для зерна, а также пленку для промышленных теплиц, силосную и промышленную термоусадочную пленки.



Генеральный директор АО Фирма «Август» Михаил Данилов рассказал, что основным поставщиком пленочных материалов на данный момент является Китай. В производстве рукавов для зерна лидируют Испания и Израиль. Потребность в них на территории РФ растет потребность в полимерных материалах, поскольку агропромышленный комплекс активно развивается. Площади под выращивание овощей, ягод, зеленных культур увеличивают, а урожай нужно где-то хранить. По его словам, технология хранения зерна

«В Татарстане, ключевом для нашего «Агропроекта» регионе, мы первыми начали хранить зерно в пластиковых рукавах. Данная технология позволила нам справиться с ситуацией, когда объемы урожая таковы, что хозяйство просто не успевает его сушить или транспортировать на элеватор. Оборудование для заполнения рукавов стоит сравнительно недорого, зато дает возможность без спешки разгружать зерно, проводить его очистку и реализовывать при благоприятной ценовой конъюнктуре. У нас получается благополучно хранить сельхозпродукцию в рукавах более года, также нам известно об успешном опыте продолжительностью около двух лет», — сказал Данилов.

Технология хранения зерна в гибких полимерных рукавах основана на принципе, добавил он, позволяет экономить на услугах элеваторов, стоимость которых может достигать 35% от стоимости сельхозпродукции при реализации.



Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров в беседе с РБК Татарстан заметил, что предприятие, вероятно, стало ответом на спрос: судя по всему, со стороны аграриев поступали запросы на рукава для хранения зерна. Эксперт подтвердил, что их сейчас поставляют из-за рубежа, в основном, из Китая, Южной Кореи.

«У некоторых хозяйств есть опыт засыпать зерно в рукава. Но фермерские хозяйства это не практикуют, возможно, потому что нет опыта и такого количества зерна, чтобы закачивать их в рукава», — сказал Байтемиров.

Он добавил, что в 2022 году фермеры произвели 26-27% от общего объема зерна в регионе.

Татьяна Ренкова